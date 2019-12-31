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الشيخ جلال الدين الصغير يزور عدد من عوائل الشهداء الذين سقطوا جراء القصف الامريكي الغاشم في القائم


تشرف سماحة الشيخ الصغير مساء اليوم الاثنين بزيارة عوائل شهداء القائم الأبرار الذين يستقرون في جامع براثا انتظاراً لتشييع الشهداء الأبرار صباح يوم غد في بغداد،

وبعد ان بارك لعوائل الشهداء هذا التكريم الإلهي الذي حظي به ابناءهم حينما جاءهم الموت وهم يجاهدون تحت ظل اشرف راية واقدس مهمة ومن اجل أنبل قضية واعز الثغور، وعلى يد اخس وأقذر خلق الله أمريكان كانوا أو صهاينة، اكد سماحة الشيخ على ضرورة إدامة طريق المقاومة الذي جاهد فيه هؤلاء الأبطال

معتبرا ان الجريمة النكراء التي ارتكبها الأمريكان ستؤدي الى مزيد من عزلة امريكا في العراق والى افتضاح مخططاتهم التآمرية على وحدته وسيادته.

وقال سماحته ان الرد الحاسم ضد الجريمة الامريكية لا تتمثل بادانة العدوان واستنكاره فهذه لغة عاجزة، ولكن افضل رد هو التلاحم الوطني لحفظ العراق من ان يسقط في هوة المؤامرة الامريكية، ولئن ارتقى الى الجنان ثلاثون شهيدا منا، فإن تخليدهم سيتم من خلال فضح جهود الامريكان وذيولهم والعمل على بناء الوحدة الوطنية والحيلولة دون اتاحة المجال لثقافة الكراهية والابتذال التي تسوقها وسائل التحريض الامريكية المباشرة وغيرها.

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