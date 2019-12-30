لاول مرة يصدق في كلامه ... حيدر العبادي يتهم سائرون بحلب حكومة عادل عبد المهدي من خلال الاستحواذ على المناصب

أكد زعيم ائتلاف النصر، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اختار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من بين ثلاثة أسماء، مبيناً ان تحالف سائرون التابع للتيار الصدري "حلب" حكومة عبد المهدي.

وقال العبادي في تصريحات صحفية إن "الصدر نقل له بأن ترشيح عادل عبد المهدي كان بطلب من السيد محمد رضا السيستاني على الرغم من نفي الأخير"، مبيناً أن "الصدر اختار عادل عبد المهدي من بين ثلاثة أسماء كانت مطروحة".

وأضاف أن "الصدر لم يكن متحمسا لهذا الترشيح إلا انه لم يكن يريد مخالفة المرجعية"، مبيناً أن تحالفه مع الصدر "لم يكن تحالفاً حزبياً بل تحالف من اجل اهداف معينة وتلك الاهداف انتهت بطريقة اختيار الحكومة".

واوضح أن "كتلة سائرون مضت بإسناد حكومة عبد المهدي وحلبها من خلال الاستحواذ على المناصب الاساسية في البلاد على الرغم من ادعائهم بعدم الحصول على اي وزارة في الحكومة"، مشيراً إلى أن "متنفذين في سائرون سعوا بشكل علني لتقاسم المناصب المهمة على مستوى وكالات الوزارات والمديريات العامة".

وبين ان "الكتل السياسية التي تصدت لاختيار مرشحي رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبدالمهدي، رشحوا الوزير السابق إبراهيم بحر العلوم لرئاسة الوزراء"، لافتاً إلى ان "تلك الكتل طلبت من بحر العلوم اتباعهم (بشكل اعمى)، لكن الأخير رفض كون لديه نظرة تختلف عن ارادتهم، ليتم سحب ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة بعد رفضه الانسياق لاراداتهم"،

مبيناً أن "هذا الأسلوب الذي تتخذه الكتل السياسية بالاصرار على الاتيان بشخصيات تابعة لها لرئاسة الوزراء سيضيع البلد".

وتابع أن "في العراق كفاءات كثيرة يمكن ان تتولى المسؤولية"، محذرا من "تكرار سيناريو تشكيل حكومة عبد المهدي لأن "هناك من يريد ان يأتي بأحد حلفائه لرئاسة الحكومة ليستمر بالحصول على المكاسب وهذا المنهج خطير ومرفوض".

واضاف إن "هناك من يريد تكرار سيناريو تشكيل حكومة عبد المهدي بتسمية رئيس الحكومة الانتقالية وهذا خطأ كبير"، مبينا انه "لا يوجد حالياً اي توافق سياسي لحسم ملف رئيس الوزراء وقضية الكتلة الاكبر ما زالت عالقة".