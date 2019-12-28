مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم

افادت مصادر مطلعة اليوم السبت ان مجاميع مخربة كبيرة دخلت بغداد خلال اليومين الماضيين قادمة من عدة محافظات، وبدأت منذ مساء أمس محاولات للتمدد باتجاه شارع ابو نواس والكرادة والجادرية، وتسعى لإحراق مقرات الاحزاب وعددا من المؤسسات.

واوضحت المصادر ان هذه المجاميع الاجرامية حاولت امس تنفيذ مخططها لكنها عادت ادراجها الى ساحة التحرير بعد أعتراضها من قبل قوات أمنية. وترجح المعلومات أن تعاود هذه المجاميع خلال الساعات القادمة محاولاتها لمهاجمة المقرات وبعض المؤسسات واحراقها.

واكدت المصادر أن ساحة التحرير تشهد خلافات حادة بين المتظاهرين السلميين وعناصر هذه المجاميع، حيث يرفض المعتصمون بالتحرير إفساد السلمية والعودة لمربع العنف، في وقت تصر هذه المجاميع على تنفيذ اجنداتها التي قدمت للعاصمة من أجلها.