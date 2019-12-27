فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرا مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة

نشر فيديو على شبكة الانترنيت يبين سبب قيام مكتب مقتدى الصدر في البصرة بالتبرأ من مجموعة من اتباعه قبل اربعة ايام والذين قاموا بالهجوم على الشركة النفطية بالمحافظة .

وتبدأ القصة عندما وصلت عجلة نوع جكسارة يستقلها كل من احمد كريم حمد العجياوي ورافد عبد الرحيم نعمان الاعرجي وسعد غالي كاظم التميمي وغزوان ياسر منبجل الشيلاوي بالذهاب الى الشركة النفطية وقاموا بابتزاز مسوؤلي الشركة للسيطرة على الشركة والتحكم بها عندها تدخلت القوات الامنية مع قوة من الحشد الشعبي واعتقلن المجموعة وعندها تكشفت الفضيحة حيث تبين ان هذه المجموعة المسلحة تابعة للجنة الاقتصادية لكتلة سائرون بالبصرة انتهزت المشاكل الحاصلة في البلد لضم هذه الشركة لممتلكاتهم الخاصة للتحكم بها والسيطرة على عمليات تصدير النفط وبيعه الى جهات خارج الاطر القانونية لتمويل كتلة سائرون ومكتب الصدر وبعد ان اعترفت المجموعة باعمالها الاجرامية والجهة التي ينتمون لها سارع مكتب مقتدى الصدر بالتبرا منهم

واليكم هذا الفيديو الذي يبين ما حصل من فضيحة لمن يدعون النزاهة والعدالة والدفاع عن حقوق الشعب العراقي المظلوم