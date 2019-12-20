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مصدر امني : اعتقال عنصرين من جماعة الجوكر الاجرامية اعترفا باسرار خطيرة عن اعمالهم خلال التظاهرات


افاد مصدر امني مطلع ان القوات الامنية اعتقلت اثنين من عناصر الجوكر الاجرامية الذين ارسلتهم السفارة الامريكية للقيام باعمال قتل وحرق واشاعة الفوضى اثناء المظاهرات 

واوضح المصدر ان تقريرا قدمه رئيس احد الاجهزة الامنية الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي كشف حقائق دامغة معززة بالوثائق حول عصابات الجوكر، ودورها في التظاهرات، وصلتها بالمخابرات الامريكية. 

وتابع المصدر ان التقرير مكون من 103 صفحة مع 27 فديو و33 سي دي و 189 وثيقة ورقية و 2066 صورة،

مشيرا الى انه قدم في مطالعته الافتتاحية تعريفا لما يسمى بعصابات الجوكر بانها مجموعة اشخاص بأعمار مختلفة من عمر 22 سنة الى 57 سنة مرتبطين بالسفارة الامريكية من خلال روابط متعددة من خلال اعترافات كل من (ح ج ع) و (س ح ط) الذين تم القاء القبض عليهم يوم 2019/11/17 ويوم 2019/11/22 على التوالي.

واضاف المصدر اعترف المتهمان بأنهما تدربا في ولاية نيوجرسي في معهد تدريب عسكري تابع للمخابرات الامريكية مع اخرين كان عددهم في الدورة 27 شخصا، وكانت دورتهم هي الخامسة، اي ان هناك اربع دورات نُظمت في نفس المعهد قبلها لأعداد أخرى.

واشار الى ان تلك العصابات يتركز عملها على قيادة افراد عاديين من المتظاهرين المندفعين وتوجيههم الى الاعمال التي يحددها القائد (الجوكر) المرتبطين به من خلال تطبيق خاص مشابه ل واتس اب مخصص لهذه المهمة فقط. 

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