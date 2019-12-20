الشيخ قيس الخزعلي : اسرائيل تقود مشروعا لتقسيم العراق باموال اماراتية

قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان اسرائيل وامريكا تقودان مشروعا تقسيمي للعراق باموال اماراتية خليجية .

وقال الشيخ الخزعلي في حديث لقناة الجزيرة الفضائية ان اسرائيل وامريكا تقودان مشروعا سياسيا لتقسيم العراق عن طريق الاقتتال الداخلي

مشيرا الى ان هذا المشروع باموال اماراتية خليجية وان الدعم والتخطيط هو عن طريق جهاز الاستخبارات الاسرائيلي

مؤكدا ان هناك تبادلا للادوار بين السعودية والاماراتية حيث السعودية حاولت عام 2014 تقسيم العراق من خلال ضرب مكاوناته الثلاث وهم الشيعة والسنة والكورد ففي البداية كان الهدف ضرب السنة بالشيعة وعندما اتى تنظيم داعش الارهابي عمل مجزرة في سبايكر قتل فيها 1700 شاب بانتظار ان يقوم الشيعة برد فعل طائفي عندما يدخلون الى محافظة صلاح الدين لكن هذا لم يحصل وتصرف مقاتلي الحشد الشعبي تصرف وطني وافشلوا الفتنة الطائفية لذلك تحول العداء الداعشي الى السنة ودفعوا ضريبة كبيرة

ثم جرت عملية ضرب العرب بالكرد في دفع ساسة اقليم كردستان الى الانفصال وعندما حانت اللحظة التي يجب ان يوفوا بها انسحب الطرف الامريكي وجعل الطرف الكردي بمفرده وكان المتوقع ان يحدث اقتتال في محافظة كركوك وسهل نينوى وتلعفر وسنجار والمناطق المتنازع عليها ولكن كان هناك وعي ولم يحدث اقتتال لذلك نتيجة ما حصل في عام 2014 ان المكون السني ضرب واضعف والمكون الكردي ضرب واضعف لكن المكون الشيعي خرج قويا ولان الشيعة يمثلون اغلبية سكان العراق فقد حافظوا على وحدة العراق لذلك ما جرى في عام 2019 هو محاولة لاعادة ضرب المكون الشيعي لذلك ما يجري الان هو منحصر في المناطق الشيعية مشيرا ان الاعداء انتهزوا اخطاء السياسيين والاحزاب من اجل تأليب الشارع العراقي .