شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا

تفجرت خلافات كبيرة داخل البيت الاجرامي والذي حرض على الفوضى والقتل والدمار تحت يافطة التظاهرات والاعتصامات بدعم امريكي سعودي اماراتي واخذ حتى الاشقاء يتهم احدهما الاخر بالعمالة وهاهي رائحتهم العفنة فاحت وبداوا يفضحون انفسهم بانفسهم

ففي تصريح للمدعو عدي الزيدي شقيق الصحفي المجرم منتظر الزيدي الذي قال انه انسحب من ساحة التظاهرات لان شقيقه منتظر اعطى الاوامر لقتل المصور الحربي في الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا كما اعطى الاوامر ايضا بتعليق الشهيد الشاب هيثم البطاط على اعمدة اشارات المرور في ساحة الوثبة .

واكد عدي في تصريح متلفز ان شقيقه كذب حينما ادعى ان القوات الامنية اغتصبت فتيات في منطقة السنك وقال ان منتظر لفق ذلك للقوات الامنية .

من جهته قال المجرم منتظر الزيدي من على شاشة الشرقية الفضائية في معرض رده على كلام شقيقه ان شقيقي عدي على علاقة بالسعودية وهي التي تدعمه عن طريق البعثي الدكتور قحطان الخفاجي واحمد الابيض .

يذكر ان المجرم منتظر الزيدي كان مرشحا عن تحالف سائرون في الانتخابات الاخيرة ولكنه لم يفز بالانتخابات ولازال يقول انه قيادي في هذا التحالف وظهر في ساحة التظاهرات وقام بالتحريض على القوات الامنية وحرق دوائر الدولة والمباني الخاصة والعامة وخاصة ما حصل في شارع الرشيد والشورجة وساحة الوثبة .