مراقبون يسغربون تصريحات نائب عن سائرون حول التظاهرات التي انطلقت اليوم في ساحة التحرير

استغرب مراقبون سياسيون تصريحات النائب عن سائرون رياض المسعودي حول التظاهرات الحاشدة التي انطلقت في ساحة التحرير , مشيرين الى ان حق التظاهر مكفول لكل العراقيين يعبرون فيه عن ارائهم وما يعتقدون به حيث انهم رفعوا شعارات مؤيدة للمرجعية الدينية العليا ودعوتها لطرد المخربين والمندسين .

وانطلقت صباح هذا اليوم تظاهرات حاشدة متجهة الى ساحة التحرير مؤيدين خلالها دعوات المرجعية الدينية العليا بوجوب طرد المخربين والحفاظ على سلمية التظاهرات

وكان النائب عن سائرون رياض المسعودي المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد ادعى ان التظاهرات التي خرجت صباح اليوم هي بالضد من التظاهرة الاساسية التي انطلقت يوم 25 تشرين الاول الماضي

وأضاف المسعودي، أن "التظاهرتين الاولى والثانية لكل منهما قواعد واتجاهات وجماهير"، مبيناً أن "تظاهرة اليوم تختلف عن طبيعة التظاهرات الاساسية".

وتابع: "حذرنا منذ وقت طويل من النزول إلى الشارع بتظاهرات مضادة لأنها ستخلق احتقانا في الشارع العراقي".

ودعا النائب المسعودي ، إلى "ضرورة فرز ساحات التظاهر، ولا تجتمع التظاهرتين في ساحة واحدة، لأن ذلك يولد المشاكل والاحتكاكات".

وقال احد المراقبين ان ماذهب اليه النائب يشير الى انه ضد الدعوات لطرد المخربين والمندسين وكذلك طرد الاحتلال الامريكي لانه سبب الدمار ليس في العراق فقط بل في كل العالم .

واضاف لطالما كانوا يصرخون في الفضائيات انهم ضد الاحتلال الامريكي واذنابه ولكنه بتصريحه ينفي ذلك خاصة وان اللافتات والاهازيج كانت تشير الى طردهم من العراق كما ان التظاهرة كانت تشيد بالمرجعية الدينية العليا وعاهد المشاركون فيها بالمضي قدما لتنفيذ توجيهاتها بوجوب طرد المخربين والمندسين والحفاظ على سلمية التظاهرات .