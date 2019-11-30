شيوخ عشائر الناصرية الابرار اخذوا زمام المبادرة في ذي قار

افاد مراسل وكالة انباء براثا ان شيوخ عشائر الناصرية الابرار اخذوا زمام الامر على عاتقئهم واخذوا بحماية المحافظة من المخربين والارهابيين , واوضح مراسلنا القوات الامنية وبالتعاون مع شيوخ العشائر في المحافظة اعتقلوا عدد كبير من المخربين مشيرا الى ان معظم المجرمين الذين تم اعتقالهم ينتمون الى جماعة المجرم الارهابي الهارب من وجه العدالة محمود الصرخي فضبلا عن مجاميع مسلحة ارهابية اخرى كجيش الغضب الالهي .

واكد مراسلنا ان اهالي الناصرية عرفوا جيدا من هو الذي كان يضرب ابنائهم من المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء وبدا المثقفون والوجهاء بتثقيف الشباب وبينوا لهم حجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك ضد المحافظة بشكل خاص والعراق بشكل عام .

مشيرا الى ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال مجموعة ارهابية كانت تتخذ احدى سيارات الاسعاف انطلاقا لارتكاب جرائمهم الشنيعة حيث يقول ان هذه المجموعة الارهابية كانت تقوم برمي المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء من خلال تمركزهم في داخل السيارة على اعتبار ان سيارات الاسعاف لا يمكن الشك بها مؤكدا انه عند اصابة احد المتظاهرين يقومون باخذه الى هذه السيارة ويقتلونه ومن ثم يجدون جثته في مكان اخر بعيد . وقد تم اعتقالهم جميعا واخذت افاداتهم بعدها سيتم تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل كما اعتقلوا ايضا احد الارهابيين كان متمركزا اعلى مبنى عالي ويقوم باستهداف المتظاهرين والقوات الامنية وكان بحوزته سلاح رشاش نوع (بي كي سي ) فضلا عن جليكان فيه مادة ( السي فور ) مملوءة بالصجم كان يحاول هذا الارهابي باقتراف جريمة كبيرة من خلال تفجير هذا الجليكان لكن تعاون الاهالي مع القوات الامنية ساهمت باعتقاله واعترف المجرم بانتمائه الى جماعة المجرم الصرخي

كما اكد مراسلنا ان ابناء العشائر منتشرون حاليا على مداخل المحافظة والمناطق الحساسة كالجسور ليمنعوا الغرباء والمخربين من دخول المحافظة

واختتم مراسلنا بالقول الان وعى ابناء الناصرية حجم المؤامرة الكبيرة التي حيكت ضدهم ويقفون الان الى جانب ابناءهم من القوات الامنية لحماية محافظتهم من شر الاشرار .