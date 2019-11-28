صبي امريكا حيدر العبادي بكل دنائة يحمل المرجعية الدينية جزءً من اخطاء العملية السياسية

عندما قلنا انه عميل امريكا الاول في العراق زعل منا البعض ولكن يوما بعد اخر يتبين للجميع صواب ما ذهبنا اليه وها هو اليوم يحمل بكل دناءة المرجعية الدينية انها جزءا من اخطاء العملية السياسية في البلاد

وقال العبادي في تصريح لموقع سومر إن المرجعية الدينية العليا تتحمل جزءً من اخطاء العملية السياسية في البلاد.

وقال العبادي إن " المرجعية الدينية كانت سبباً اساسياً في التصويت على الدستور الحالي وقد دفعت بهذا الاتجاه في ظل وجود القوات الامريكية".

وأضاف " كتب الدستور بشكل مستعجل وكل المشاكل التي نعاني منها الان سببها الثغرات الكبيرة الموجودة في الدستور واهمها صعوبة التعديل".

ولم يكتفي هذا المعتوه بل اخذ يملي على المرجعية الدينية المباركة حيث قال ان" الظرف التي تمر بها البلاد تتطلب جهوداً مضاعفة من المرجعية في مواجهة القوى السياسية التقليدية التي دمرت البلاد والعباد".