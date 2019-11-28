سفير سعودي يعترف ان حرق القنصلية الايرانية في النجف الاشرف كان من تدبيرهم كرد لما حصل لسفارتهم في ايران

اعترف السفير السعودي في مصر المدعو اسامة نقلي ان حرق القنصلية الايرانية في النجف الاشرف يوم امس كان من تدبيرهم كرد لما حصل في سفارتهم من حرق قبل عامين .

وقال نقلي أن "إيران سبق لها أن قامت بأعمال مشابهة لهذ الاعمال عندما قامت بحرق السفارة السعودية في طهران، وأن ما حدث البارحة للقنصلية الإيرانية في النجف ليس هو إلا بعض من تبعات ما قام به النظام الإيراني قبل الآن"، مهددا الحكومة الإيرانية بالقول "عليهم أن يتوقعوا مزيدا من هذه الردود فيما يأتي وأن القادم لن يكون أسهل".