بالفيديو ... مراسلو قناة دجلة يدعون كذبا ان احدهم قد اصيب اثناء التظاهرات

اظهر فيديو روجت له فناة دجلة المملوكة لجمال الكربولي وشقيقه النائب محمد الكربولي ان احد مراسليها قد اصيب اثناء التظاهرات متهمين القوات الامنية باستهدافهم ,

ولكن في حقيقة الامر ان احد المراسلين كان بالداخل قام بوضع مادة حمراء على قطعة قماش على انها دم وبعدها وضعها على راس المراسل الثاني مع العلم انه لم يصب باي جرح ولان حبل الكذب قصير تم فضحهم من خلال هذا الفيديو الذي يبين كذبهم ومحاولة منهم للتحريض ضد القوات الامنية البطلة .