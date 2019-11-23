بالفيديو .... المتظاهرون الذين يدعون انهم سلميون يرمون القوات الامنية بقنابل المولتوف

لاول وهلة اعتقدت ان الذي اشاهده في فلسطين المحتلة حيث يقوم الفلسطينيون برمي قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة ان امكنهم ذلك , ولكنني انتبهت الى مكان الحادث وجدته بالقرب من غرفة تجاة بغداد , اصبت بالذهول ايعقل ذلك !!؟؟ ما الذي يحصل متظاهرون يدعون انهم سلميون يرمون القوات الامنية العراقية البطلة التي تذود عن ارض العراق بقنابل المولتوف لماذا ؟؟

ايعقل ان يكون كل هذا من اجل الاصلاح ؟؟؟ ان تحرق المحلات ويقتل عناصر القوات الامنية من اجل الاصلاح اي اصلاح هذا والحرائق تشتعل في شارع الرشيد من اوله الى اخره فهل المحلات والمخازن وغيرها تابعة للدولة ؟؟ بالطبع لا انها لمواطنين عراقيين .

شارع الرشيد التراثي اصبح الان شارع الحريق اصبح هذا الشارع الذي تتمناه كل دول العالم كومة رماد وبدلا من ان يصطبغ بالوان جميلة اصبغه الدخان الاسود , وكل هذا يقال ان التظاهرات سلمية فلو لم تكن سلمية ماذا سيحصل في بغداد وباقي المحافظات من المؤكد سيكون عبارة عن حرائق كحرائق استراليا

نترككم مع هذه اللقطات المحزنة والمؤلمة التي تبين مدى الدمار والخراب الذي خلفته التظاهرات السلمية