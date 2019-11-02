تحالف الفتح يرفض تدخل الخارجية الأمريكية بشأن التظاهرات الشعبية

رفض تحالف الفتح، السبت، تدخل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بالشأن العراقي وعلى وجه الخصوص التدخل بالتظاهرات الشعبية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح صحفي إن “التوتر الشعبي والأوضاع السياسية الراهنة في البلاد لا تتحمل إي تدخل خارجي أمريكي أو غيره”، لافتا إلى إن “مصير الشعب يجب إن يحدده أبناء الشعب وليس بالتدخلات الخارجية”.

وأضاف أن “تدخل بومبيو بالشأن الداخلي والتظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد أمر مرفوض بشكل قطعي”، مبينا أن “الشعب والمرجعية الدينية رافضين لأي تدخل خارجي ”.

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، موقف الحكومة العراقية الداعي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، سيما بشأن الاحتجاجات الشعبية، وذلك في أشارة إلى البيانات الصادرة من الولايات المتحدة ومنظمات دولية.

وكانت الولايات المتحدة علقت أمس على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، على التظاهرات العراقية، الأمر الذي اعتبره المراقبون تدخلا في الشأن الداخلي العرقي