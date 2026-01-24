الصفحة الدولية

البيت الابيض ينشر صورة مركبة لترامب مع بطريق يحمل العلم الأمريكي في غرينلاند.


نشر البيت الأبيض صورة مركبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بطريق يحمل العلم الأمريكي في جزيرة غرينلاند.

ونشر البيت الأبيض الصورة على منصة "إكس"، وعلق عليها: "عانقوا البطريق".

كما نشر مقطع فيديو مشابها على تطبيق "تيك توك". رغم أن طيور البطريق لا تعيش في غرينلاند.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".

وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصة بغرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.

