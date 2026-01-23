الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مؤامرة مشتركة لـ 10 أجهزة مخابرات معادية


استعرض الحرس الإيراني في بيان، تفاصيل المعركة الاستخبارية ضد من سماهم الأعداء خلال الفترة الاخيرة، وما وصفه بالمؤامرات التي استهدفت أمن البلاد واستقرارها.

وأكدت استخبارات الحرس الثوري في البيان أن الأحداث الارهابية الاخيرة صممت باعتبارها امتدادا لما سمته حرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة.

وأوضح البيان أن "جزءا من المخطط الأمريكي الصهيوني الشامل فشل بفضل الجاهزية العالية للمؤسسات الامنية والشرطية، ويقظة الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "هذا المخطط تضمن تشكيل غرفة قيادة العدو لتنفيذ أعمال إرهابية داخل لإيران، وذلك مباشرة بعد انتهاء حرب الاثني عشر يوما".

وأفادت استخبارات الحرس الثوري بأن هذه الغرفة القيادية تشكلت بمشاركة عشرة أجهزة استخباراتية معادية ومتنافسة، عملت بشكل مشترك على التخطيط لزعزعة الأمن الداخلي.

وأضاف البيان أن دراسة الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها من هذه الغرفة أظهرت أن ما وصف بـ "الشغب الداخلي، والتدخل العسكري، وتحريك المجموعات" شكل الأضلاع الرئيسية للعملية التي هدفت إلى خلق لحظة تهديد وجودي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

