تاس تنقل عن مصدر امني ايراني رواية صادمة عن الاضطرابات

كشفت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، نقلا عن مصدر في الاجهزة الامنية الايرانية، عن العثور على رصاصات اسرائيلية في جثامين اطفال استشهدوا خلال الاضطرابات الاخيرة في ايران، وذلك استنادا الى نتائج فحوص جنائية.

وذكر المصدر، بحسب الوكالة، ان "الحادثة تتعلق بطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من مدينة اصفهان، كانت تتسوق مع عائلتها اثناء الاضطرابات، فاصيبت بجروح نتيجة اطلاق نار من قبل ارهابيين في بطنها وذقنها ومؤخرة رأسها".

واضاف ان "الفحص الجنائي اظهر ان الرصاصات التي استقرت في جسد الطفلة كانت من النوع العسكري الاسرائيلي"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية وصول هذا النوع من الذخيرة او الجهة التي استخدمته ميدانيا.

ويؤكد مسؤولون ايرانيون، منذ اندلاع الاحتجاجات، ان التظاهرات "اخترقتها مجموعات مسلحة وعناصر ارهابية" نفذت اعمال عنف مسلح واستهدفت قوات الامن والمواطنين، في حين تتهم اطراف معارضة طهران باستخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين.