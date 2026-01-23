الصفحة الدولية

الإدعاء العام الإيراني يرد على واشنطن في إيقاف اعدام مئات المتظاهرين


فند المدعي العام الإيراني محمد موحدي، اليوم الجمعة، ( 23 كانون الثاني 2026 )، ادعاءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التدخل لمنع تنفيذ أحكام إعدام في إيران، واصفاً إياها بـ"الكاذبة تماماً".

وقال موحدي في تصريحات لوسائل اعلام إيرانية، :"ادعاء الرئيس الأمريكي بمنع إعدام 800 شخص في إيران هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة"، مبيناً أنه "لا يوجد مثل هذا العدد أصلاً، كما أن السلطة القضائية لم تتخذ مثل هذا القرار".

وأضاف، أن "السلطة القضائية في إيران مؤسسة مستقلة تماماً، وهي لا تتلقى الأوامر أو الإملاءات من الجهات والأطراف الأجنبية"، واصفاً تصريحات الرئيس الأمريكي في هذا الصدد بأنها "غير منطقية".

وفي 15 كانون الثاني الجاري أعلن البيت الأبيض، إيقاف 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها في إيران في 14 من الشهر الجاري، " مشيرا الى، ان "الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة تفيد بأن عمليات القتل والإعدامات ستتوقف".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول الماضي بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.

وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.

وفي أحدث تطورات التوتر بين طهران وواشطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسالخمي أن أسطولا حربيا ضخما يتحرك باتجاه منطقة الشرق الأوسط، يضم حاملة طائرات وعددا من المدمرات.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه قادة من حول العالم في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ... لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
