الإدعاء العام الإيراني يرد على واشنطن في إيقاف اعدام مئات المتظاهرين

فند المدعي العام الإيراني محمد موحدي، اليوم الجمعة، ( 23 كانون الثاني 2026 )، ادعاءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التدخل لمنع تنفيذ أحكام إعدام في إيران، واصفاً إياها بـ"الكاذبة تماماً".

وقال موحدي في تصريحات لوسائل اعلام إيرانية، :"ادعاء الرئيس الأمريكي بمنع إعدام 800 شخص في إيران هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة"، مبيناً أنه "لا يوجد مثل هذا العدد أصلاً، كما أن السلطة القضائية لم تتخذ مثل هذا القرار".

وأضاف، أن "السلطة القضائية في إيران مؤسسة مستقلة تماماً، وهي لا تتلقى الأوامر أو الإملاءات من الجهات والأطراف الأجنبية"، واصفاً تصريحات الرئيس الأمريكي في هذا الصدد بأنها "غير منطقية".

وفي 15 كانون الثاني الجاري أعلن البيت الأبيض، إيقاف 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها في إيران في 14 من الشهر الجاري، " مشيرا الى، ان "الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة تفيد بأن عمليات القتل والإعدامات ستتوقف".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول الماضي بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.

وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.

وفي أحدث تطورات التوتر بين طهران وواشطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسالخمي أن أسطولا حربيا ضخما يتحرك باتجاه منطقة الشرق الأوسط، يضم حاملة طائرات وعددا من المدمرات.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه قادة من حول العالم في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ... لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".