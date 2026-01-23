الصفحة الدولية

كدمات على يد ترامب تشعل جدلاً حول حالته الصحية


أثارت كدمات عديدة ولافتة للأنظار ظهرت على يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات، وسط تساؤلات عن أسبابها الحقيقية وما إذا كانت تشير إلى معاناته من مشكلة صحية أو مرض معين، خاصة مع تزايد الاهتمام بحالته الصحية خلال مشاركاته العلنية الأخيرة.

أرجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌ظهور كدمة ملحوظة على يده اليسرى، إلى تناول كميات كبيرة من الأسبرين.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة، أن الكدمة ظهرت بعد أن اصطدم ‌بطاولة خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وذكر ⁠أن جرعة الأسبرين التي يتناولها تجعله يصاب بالكدمات بسهولة.

وقال ترامب: "يقولون لك تناول ‌الأسبرين إذا ​كنت تحب قلبك، لكن لا تتناول الأسبرين إذا كنت لا تريد أن تصاب بكدمات صغيرة. أنا أتناول الأسبرين الكبير".

وأضاف: "قال الطبيب ليس عليك تناول ذلك يا سيدي. أنت بصحة جيدة للغاية، فقلت له ​لن أخاطر".

وترامب (79 عاما) هو ثاني أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة، بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي تخلى عن مسعاه لإعادة انتخابه عام 2024، وسط شكوك حول أهليته لشغل المنصب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كدمات على يد ترامب تشعل جدلاً حول حالته الصحية
إسبانيا ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه ترامب
الإدعاء العام الإيراني يرد على واشنطن في إيقاف اعدام مئات المتظاهرين
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مؤامرة مشتركة لـ 10 أجهزة مخابرات معادية
ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان: المظاهرات تحولت إلى هجمات إرهابية
وزير الخارجية الإيراني يرد على زيلينسكي: جيشنا سيحمي إيران ولن نتوسل للمساعدة من الأجانب
تاس تنقل عن مصدر امني ايراني رواية صادمة عن الاضطرابات
أردوغان يبحث مع بزشكيان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
قائد الحرس الثوري: أصابعنا على الزناد وجاهزون لتنفيذ أوامر خامنئي
الاتحاد الأوروبي يتجه لتطوير القدرات النووية لدفع خطر واشنطن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك