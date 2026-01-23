كدمات على يد ترامب تشعل جدلاً حول حالته الصحية

أثارت كدمات عديدة ولافتة للأنظار ظهرت على يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات، وسط تساؤلات عن أسبابها الحقيقية وما إذا كانت تشير إلى معاناته من مشكلة صحية أو مرض معين، خاصة مع تزايد الاهتمام بحالته الصحية خلال مشاركاته العلنية الأخيرة.

أرجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌ظهور كدمة ملحوظة على يده اليسرى، إلى تناول كميات كبيرة من الأسبرين.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة، أن الكدمة ظهرت بعد أن اصطدم ‌بطاولة خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وذكر ⁠أن جرعة الأسبرين التي يتناولها تجعله يصاب بالكدمات بسهولة.

وقال ترامب: "يقولون لك تناول ‌الأسبرين إذا ​كنت تحب قلبك، لكن لا تتناول الأسبرين إذا كنت لا تريد أن تصاب بكدمات صغيرة. أنا أتناول الأسبرين الكبير".

وأضاف: "قال الطبيب ليس عليك تناول ذلك يا سيدي. أنت بصحة جيدة للغاية، فقلت له ​لن أخاطر".

وترامب (79 عاما) هو ثاني أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة، بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي تخلى عن مسعاه لإعادة انتخابه عام 2024، وسط شكوك حول أهليته لشغل المنصب.