وزير الخارجية الإيراني يرد على زيلينسكي: جيشنا سيحمي إيران ولن نتوسل للمساعدة من الأجانب

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إنّ "العالم سئم من المهرّجين التائهين"، وذلك في ردّ على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث ذكر في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ زيلينسكي استنزف جيوب دافعي الضرائب الأميركيين والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين، لمواجهة ما يصفه بـ"عدوان غير قانوني على بلاده"، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنّ زيلينسكي، وفي الوقت نفسه، يطالب "دون خجل" بالعدوان غير القانوني للولايات المتحدة على إيران، في انتهاك للميثاق نفسه للأمم المتحدة.

كما شدّد عراقتشي على أنّ إيران، وعلى خلاف الجيش الأوكراني المعتمد على الخارج والمليء بالمرتزقة، تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها، مؤكداً أنّ بلاده لا تحتاج إطلاقاً إلى التوسّل بالأجانب لطلب المساعدة.

وكان زيلينسكي قد طالب في وقتٍ سابق، في منتدى دافوس في سويسرا بـ"عدم السماح للنظام الإيراني في البقاء"، كذلك وقبل أكثر من أسبوع أيضاً، وفي ذروة أعمال الشغب التي شهدتها إيران، طالب زيلينسكي العالم بما سمّاه "مساعدة المحتجين" في إيران من أجل إحداث تغيير في الحكم.