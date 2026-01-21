السويد والنرويج ترفضان المشاركة بـ"مجلس السلام" في غزة

أعلنت السويد والنرويج رفضهما المشاركة في مبادرة "مجلس السلام" في غزة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أشار رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في حديثه في دافوس إلى أن السويد ترفض الخطة بصيغتها الراهنة، دون أن يوضح ما إذا كانت ستوافق على النظر في الانضمام إليها مستقبلا في حال إجراء تعديلات عليها.

من جانبها، أعلنت رئاسة الحكومة النرويجية رفضها تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

كما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء بأن فرنسا لن تشارك في المنظمة، مؤكدا أن ميثاق المجلس يتعارض مع خطة العمل الخاصة بغزة، ويثير تساؤلات حول احترام مبادئ الأمم المتحدة.

من جهته، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن بلاده لن تنضم إلى مجلس الأمن "في ظل الظروف الراهنة".

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً مبادرة "مجلس السلام"، التي تهدف إلى جمع مجموعة من الدول لمناقشة سبل حل النزاعات العالمية وتعزيز الأمن الدولي. وشملت الدعوات عدة دول من مختلف القارات.

ومع ذلك، أبدت بعض الدول تحفظها أو رفضها المشاركة في المبادرة، مشيرة إلى غياب تفاصيل واضحة حول أهداف المجلس وآليات عمله أو خشية تأثيره على التوازنات الدولية القائمة.