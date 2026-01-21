الأمن الإيراني يعلن مقتل إرهابي وإعتقال 11 أخرين جنوب شرق البلاد

أعلنت دائرة الأمن العام في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2026 )، عن مصرع إرهابي واعتقال 11 آخرين من جماعة أنصار الشيطان التكفيرية.

وذكر الدائرة في بيان أن "ارهابياً لقي مصرعه وتم اعتقال 11 عنصراً آخر من جماعة انصار الشيطان التكفيرية (التي تسمي نفسها زورا انصار الفرقان)، وذلك خلال ثلاث عمليات مشتركة نفذها مقر (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني ودائرة الامن العام في المحافظة وقوى الأمن الداخلي".

وأوضح البيان ، أن "احد القادة التنفيذيين لهذه الجماعة الإرهابية التكفيرية، المدعو (کل محمد شاهوزهي)، لقي حتفه خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن".

واضاف البيان أن "الإرهابيين كانو يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان، وقد اختباوا في المناطق المجاورة لمدينة زاهدان".

وأشار البيان إلى "ضبط ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر شملت سلاح "آر بي جي" و 24 قذيفة خاصة بها وبندقيتين من طراز كلاشينكوف والرصاص المتعلق بهما و 6 مسدسات وكمية من المعدات لصنع القنابل".