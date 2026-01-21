الصفحة الدولية

ترامب يدعو إلى مفاوضات فورية لشراء غرينلاند: كنا اغبياء عندما اعدناها الى الدنمارك


جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوته إلى فتح مفاوضات فورية مع الدنمارك لبحث شراء جزيرة غرينلاند، معتبراً أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على حمايتها في ظل التنافس الدولي المتزايد عليها.

وقال ترمب إن بلاده "كانت غبية" عندما أعادت غرينلاند إلى الدنمارك، معرباً عن استغرابه مما وصفه بـ"الجحود" الذي تواجهه الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن "لا تحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة"، مشيراً إلى أن أهمية الجزيرة بالنسبة للولايات المتحدة تنبع من موقعها الاستراتيجي ومصالحها الأمنية، وليس من ثرواتها الطبيعية.

وأضاف أن "استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند لن يقوّض حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل سيعززه، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يستخدم القوة لتحقيق هذا الهدف".

وشدد ترامب على أن الصين وروسيا تطمحان إلى تعزيز نفوذهما في غرينلاند، معتبراً أن ذلك يفرض على الولايات المتحدة التحرك لحمايتها ومنع تحولها إلى ساحة تنافس تهدد الأمن الدولي.

