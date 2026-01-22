أردوغان يبحث مع بزشكيان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الخميس، أن أردوغان، أشار خلال الاتصال، إلى أنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في إيران.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لأمن إيران واستقرارها، وأنها لم تنظر في أي وقت من الأوقات بإيجابية إلى سيناريوهات التدخل الخارجي فيها.

وشدد أردوغان خلال الاتصال الهاتفي على أن حلّ المشكلات ومنع تصاعد التوتر في المنطقة يصب أيضا في مصلحة تركيا .