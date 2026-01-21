اليابان تحكم على قاتل رئيس وزرائها السابق بالسجن المؤبد

قضت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2026 )، بالسجن المؤبد على الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي فأرداه قتيلا، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

وكان تيتسويا ياماغامي (45 عاما) أقر في وقت سابق بالذنب في قتل آبي في تموز 2022، أثناء إلقائه خطابا ضمن حملته الانتخابية في مدينة نارا غربي اليابان.

وكان آبي، الذي يعد أحد أكثر السياسيين نفوذا في اليابان، عضوا في البرلمان بعد تركه رئاسة الوزراء عندما قتل، وصدم الحادث البلد الذي يفرض قيودا صارمة على حيازة الأسلحة.

وأقر ياماغامي بالقتل خلال المحاكمة التي بدأت في تشرين الأول، والأربعاء أكدت محكمة منطقة نارا الحكم وقضت بسجنه مدى الحياة، بناء على طلب الادعاء العام.