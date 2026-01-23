إسبانيا ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه ترامب

اكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن إسبانيا لن تنضم إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حديثا، وهي المبادرة التي يرى منتقدوها أنها تقوض الأمم المتحدة.

وقال سانشيز للصحفيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن نقدر الدعوة، لكننا نرفضها".

وأضاف سانشيز: "نحن نقوم بذلك، بشكل أساسي وجوهري، من أجل الاتساق"، مشيرا إلى أن القرار يتق "مع النظام المتعدد الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة ومع القانون الدولي".كما أشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أن المجلس "لم يشمل السلطة الفلسطينية".

وكان ترامب قد أطلق الهيئة رسميا يوم الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في جبال الألب السويسرية، حيث وقع ميثاقها التأسيسي إلى جانب مجموعة متنوعة ومفاجئة من الدول.

وقد تمت دعوة نحو 60 حكومة للانضمام، لكن قلة من حلفاء واشنطن الغربيين قبلوا ذلك علناً، حيث كانت المجر وبلغاريا العضوين الوحيدين في الاتحاد الأوروبي اللذين وقعا حتى الآن، ومن بين الموقعين الآخرين الأرجنتين وإسرائيل والسعودية.