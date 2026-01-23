ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان: المظاهرات تحولت إلى هجمات إرهابية

أكد السفير الإيراني والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحّيريني، اليوم الجمعة، أن المظاهرات في إيران تحولت إلى هجمات إرهابية، فيما أوضح أن بلاده أقرت حق الإيرانيين في التظاهر السلمي، حيث ذكر بحّيريني في كلمة له خلال جلسة مجلس حقوق الانسان، أن" بلاده أقرت حق الإيرانيين في التظاهر السلمي لكن الاحتجاجات تحولت إلى موجة من العنف المنظم".

وأضاف ،أن "المظاهرات في إيران تحولت إلى هجمات إرهابية وتخريب للمنشآت والعمل المسلح ضد المدنيين وقوات إنفاذ القانون".

كذلك أكد أن "بلاده لا تعترف بمصداقية أو مشروعية هذه الجلسة الاستثنائية والقرار الذي قد ينتج عنها ولديها آليات مستقلة للتحقيق والمساءلة".

فيما اختتم ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان أنه "ستتم مراجعة الوضعية القانونية لكل المحتجزين بشكل صارم".