شركة طيران هولندية ثانية تعلق رحلاتها فوق "إسرائيل"

أعلنت شركة الطيران الهولندية منخفضة التكلفة "ترانسافيا"، اليوم السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى دبي ورحلاتها فوق الخليج بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة حتى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكر بيان للشركة: "نظرا للوضع الجيوسياسي في إيران والعراق وإسرائيل، نقوم بتعليق الرحلات الجوية مؤقتا عبر المجال الجوي لهذه الدول وعدد من دول الخليج الأخرى كإجراء احترازي. وعليه، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى يوم الاثنين الموافق 26 يناير".

ويوم أمس أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإلغاء عدد كبير من شركات الطيران المدني رحلاتها إلى اسرائيل.

وذكرت التقارير أن الخطوط الجوية السويسرية والكندية قررت تعليق رحلاتها إلى تل ابيب، فيما أعلنت شركتا الخطوط الجوية الفرنسية والألمانية إلغاء رحلاتهما إلى تل أبيب والمنطقة.

كما علقت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) رحلاتها فوق بعض دول الشرق الأوسط والخليج بسبب حشد القوات في المنطقة وعدم القدرة على التكهن بتصرفات الولايات المتحدة.