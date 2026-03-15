لاريجاني يكشف مخططاً لافتعال حادثة مشابهة لهجمات 11 سبتمبر واتهام إيران بها

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ،علي لاريجاني، اليوم الأحد، عن مؤامرة لافتعال حادثة مشابهة لهجمات 11 سبتمبر واتهام إيران بها، حيث ذكر لاريجاني، في منشور عبر منصة "اكس"، "سمعت أن من تبقى من فريق إبستين قد خططوا لمؤامرة افتعال حادثة مشابهة لأحداث 11 سبتمبر واتهام إيران بها".

كذلك أضاف ان "إيران تعارض أساساً مثل هذه المخططات الإرهابية وليس لديها حرب مع الشعب الأميركي"، وتابع ان "إيران اليوم في حالة دفاع ضد العدوان الأميركي (الإسرائيلي)"، مشدداً على أنه "دفاع قوي وحاسم لمعاقبة المعتدين".