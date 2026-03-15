عراقجي: مستعدون للدفاع عن أنفسنا مهما طال الأمر ولم نغلق مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، ( 15 اذار 2026 )، استعداد بلاده للدفاع عن نفسها مهما طال الأمر.

وقال عراقجي في تصريح صحفي، أن: "الهدف هو إقناع الإدارة الأمريكية بأن الحرب غير شرعية ولا نصر فيها".

وأوضح، إن "إيران قوية بما يكفي ولا ترى سبباً للتحدث مع الأمريكيين في الوقت الراهن"، مبيناً أن "الاستهدافات الإيرانية تقتصر فقط على الأصول والمنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية".

وأضاف عراقجي، أن "أراضي دول الخليج تُستخدم لمهاجمة إيران، وهناك أمثلة عديدة جداً تثبت ذلك"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "طهران لم تغلق مضيق هرمز، وأن سبب عدم إبحار السفن يعود لعدم استتباب الأمن الناجم عن العدوان الأمريكي".

وتابع، أن "إيران تلقت طلبات من دول عدة ترغب في تأمين ممر آمن لسفنها"، مؤكداً أن "اتخاذ القرار بهذا الشأن يعود للقوات العسكرية الإيرانية".