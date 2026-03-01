الصفحة الدولية

مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يشير إلى تهديد في البحر الأحمر ويكشف عن هدف جديد له


قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، إن وجود حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" في البحر الأحمر يُعد تهديدا ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وحذر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، من أنه "بناءً على ذلك، تُعتبر المراكز اللوجستية وخدمات الإمداد التابعة للمجموعة البحرية المذكورة في البحر الأحمر هدفا للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية".

وردا على العدوان عليها، تستهدف إيران بشكل مستمر المصالح الأمريكية في الخليج والمنطقة، وتهاجم قواعدها العسكرية وجنودها في أماكن تواجدهم، مؤكدة أن الحل لوقف ذلك هو انسحاب الجيش الأمريكي من المنطقة.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي، بتعرض حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكون لأضرار كبيرة إثر استهدافها بالصواريخ والمسيرات.

وأضاف الحرس الثوري في بيان أن "حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكون تنسحب الآن نحو الولايات المتحدة بعد استهدافها".

من جهته، يدّعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدمير البحرية الإيرانية والقدرات العسكرية في إيران، إلا أن الجمهورية الإسلامية تستمر في قصفها للقواعد الأمريكية ومصالحها، بالإضافة إلى موجات صاروخية تدك فيها إسرائيل بشكل يومي منذ بدء العدوان عليها في 28 فبراير الماضي.

ووجه الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم، تهديدا للرئيس ترامب، متحديا إياه بإدخال السفن الحربية الأمريكية إلى منطقة الخليج.

