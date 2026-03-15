الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج

وجه قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري رسالة إلى قادة الخليج، في إطار الحرب الحالية بين الجمهورية الإسلامية والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الأدميرال علي رضا تنكسيري: "فی السنوات الماضیة قلنا مرارا لحكّام دول الخلیج "الفارسي": إن الولایات المتحدة والدول الخارجیة لن توفّر لکم الأمن، وستضحّي بکم من أجل مصالحها یوم الحاجة"، مضيفا: "الیوم ترون کیف أصبحتم ضحیة لطموحاتها".

ورأى القائد العسكري الإيراني أن "العلاج الوحید" هو "اتحاد الدول الإسلامیة وطرد الأمریکیین من المنطقة"