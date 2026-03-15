الحرس الثوري: العديد من الصواريخ لم نستخدمها بعد

كشف الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن العديد من الصواريخ لم يستخدمها بعد في الحرب الحالية.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، "معظم الصواريخ التي نطلقها حاليا تم إنتاجها قبل نحو عقد من الزمن". وأضاف أن "العديد من الصواريخ التي تم تصنيعها بعد حرب الـ ١٢ يوما لم نستخدمها بعد".

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى السيد علي خامنئي وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.