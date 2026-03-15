وفاة مذيع قناة الجزيرة القطرية الإعلامي جمال ريان

أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الأحد، ( 15 اذار 2026 )، عن وفاة الإعلامي جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، بعد مسيرة مهنية حافلة.

وتعرّض الاعلامي الراحل لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أدى الى وفاته.

ويعد ريان من الأسماء البارزة في الصحافة التلفزيونية، إذ ولد في 23 أغسطس اب عام 1953 ( 72 عاما) بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، ويحمل الجنسية الأردنية.

بدأ مشواره الإعلامي في التلفزيون الأردني عام 1974، قبل الانتقال إلى مؤسسات دولية مثل BBC وإذاعة كوريا الجنوبية.

وانضم الريان إلى شبكة الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996، وكان من أوائل المذيعين الذين ظهروا على شاشتها، حيث قدم أولى نشرات الأخبار في القناة.

واشتهر جمال ريان خلال مسيرته بتقديم البرامج الإخبارية والتحليلية، ومشاركته في تغطية كبرى الأحداث السياسية في الشرق الأوسط.