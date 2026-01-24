ترامب يحذر كندا من إبرام اتفاق تجاري مع الصين

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، كندا من إبرام أي اتفاق تجاري مع الصين، معتبراً أن ذلك قد يحولها إلى “ميناء إنزال” تستخدمه بكين لإغراق الأسواق الأمريكية بالسلع والمنتجات الصينية.

وقال ترامب إن اعتقاد حاكم كندا، كارني، بإمكانية لعب هذا الدور “خاطئ تماماً”، محذراً من أن الصين “ستأكل كندا حية” على حد تعبيره، وستتسبب في تدمير أعمالها ونسيجها الاجتماعي وطريقة حياتها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض فوراً تعرفة جمركية بنسبة 100% على جميع السلع والمنتجات الكندية الواردة إلى الأسواق الأمريكية في حال أبرمت أوتاوا صفقة تجارية مع بكين.