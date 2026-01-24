قائد القوات البرية الإيرانية: حماية إيران واجب مقدس.. سندافع حتى الموت

أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، اللواء علي جهانشاهي، أن حماية إيران "واجب مقدس" وانه سيتم الدفاع عنها "حتى الموت".

وقال جهانشاهي، خلال اجتماع تنسيقي جمع قادة القوات البرية للجيش والحرس الثوري، ""القوات البرية للجيش، بالتعاون مع قوات الحرس الثوري، مستعدة للدفاع عن أراضي إيران، ولن تتردد في تقديم أي تضحيات في سبيل حماية الوطن".

وأضاف جهانشاهي، أن "الدفاع عن إيران واجب مقدس"، مشدداً بالقول: "سندافع عن إيران حتى الموت".