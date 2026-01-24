طهران تكشف عن محاولة إسرائيل تكرار واقعة "بيجر" في إيران

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن "الكيان الصهيوني" تعرض لهزيمة مذلة لما وصفها بـ"الحرب الإرهابية الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه المواجهة انتهت خلال أقل من 48 ساعة.

وأوضح قاليباف أن "الكيان الصهيوني كما نفّذ تفجير أجهزة البيجر في لبنان أقدم أيضا على أعمال إرهابية داخل إيران"، مؤكدا أن هذه العمليات باءت بالفشل وتلقت ردا سريعا وحاسما.

ووصف قاليباف طبيعة هذه الحرب بأنها تشبه أسلوب تنظيم "داعش" الارهابي، قائلا إن منفذيها "كانوا بلا وطن ولا دين ومعادين لكل القيم الدينية" على حد تعبيره.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بتضحيات عناصر التعبئة والحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً أنهم واجهوا ظروفا قاسية، حيث "قطعت رؤوس بعضهم وأحرق آخرون أحياء أو أصيبوا بجروح خطيرة، إلا أنهم واصلوا حضورهم في الميدان بشجاعة".

وأضاف أن المدافعين عن إيران "تعرضوا للاضطهاد، لكنهم لم يبخلوا بشيء من غيرتهم الدينية والوطنية"، مؤكدا استمرار الاستعداد للدفاع عن البلاد في مواجهة أي تهديد.