أسعار الغاز في أوروبا تصعد إلى أعلى مستوى في 10 أشهر

تجاوزت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، مستوى 500 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 21 مارس الماضي، فبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير المقبل، على مؤشر "تي تي إف" (TTF) الذي يعد أكبر مركز لتداول الغاز في أوروبا، بنسبة 3% إلى 489 دولارا للألف متر مكعب.

وقبل ذلك من التداولات كانت العقود قد سجلت ارتفاعا بنسبة 6.4% وبلغت العقود 505.3 دولار، وبلغ متوسط عقود الآجلة للغاز في أوروبا خلال العام الماضي حوالي 420 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة تقارب من 9% عن متوسط عام 2022.