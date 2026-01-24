الصفحة الدولية

فورس نيوز: انتقادات حادة لترامب بعد تصريحاته المهينة للقوات البريطانية


انتقدت عائلات الجنود البريطانيين القتلى في فترة غزو العراق ، السبت، "التصريحات السخيفة" التي ادلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان القوات البريطانية المتحالفة مع الولايات المتحدة في حروبها في منطقة الشرق الأوسط حيث قال "لم نحتج إليهم قط، ولم نطلب منهم شيئًا كما تعلمون". 

وذكر تقرير لموقع فورس نيوز البريطاني المتخصص بالشؤون العسكرية ان " البريطانيين خدموا في العراق و في أفغانستان، وبالتأكيد لم يخدموا "في المؤخرة" أو "بعيدًا عن الخطوط الأمامية" - وكذلك لم يفعل أيٌّ من الجنود البريطانيين البالغ عددهم 220 ألفًا والذين انتشروا في تلك الحروب". 

وأضاف ان " خسائر القوات البريطانية والتي اطلق عليها عملية تيليك قُتل 179 جنديًا بريطانيًا، وأُصيب حوالي 3500، العديد منهم بإصابات خطيرة، واحتاج أكثر من 2000 عسكري إلى إجلاء طبي".

وتابع التقرير ان "الخسائر البريطانية في أفغانستان كانت اكبر فقد قتل 457 جنديًا بريطانيًا 405 منهم نتيجة أعمال عدائية، مع إصابة أكثر من 2600، من بينهم 616 بإصابات خطيرة أو بالغة الخطورة، ما يقرب من نصف هذه الوفيات كان بسبب العبوات الناسفة السلاح الأكثر عشوائية ووحشية نفسيًا في ساحة المعركة".

وأشار التقرير الى ان " الإيحاء الذي قدمه ترامب بأنّ قوات الحلفاء قد تراجعت إلى الخلف ليس مُهينًا فحسب، بل هو استخفافٌ بتضحيات مئات القتلى البريطانيين، وآلاف الجرحى، والعائلات التي تغيّرت حياتها إلى الأبد، في مكانٍ ما اليوم، ستقرأ عائلةٌ ثكلى  بريطانية كانت أم غير بريطانية - هذه التعليقات، فتشعر بضيقٍ في صدرها، وألمٍ مألوفٍ لا يُطاق، وسؤالٍ ما كان ينبغي لها أن تطرحه أبدًا: هل كان الأمر يستحق كل هذا العناء؟ وهل كان له أي قيمة؟".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فورس نيوز: انتقادات حادة لترامب بعد تصريحاته المهينة للقوات البريطانية
طهران تكشف عن محاولة إسرائيل تكرار واقعة "بيجر" في إيران
شركة طيران هولندية ثانية تعلق رحلاتها فوق "إسرائيل"
ترامب يحذر كندا من إبرام اتفاق تجاري مع الصين
البيت الابيض ينشر صورة مركبة لترامب مع بطريق يحمل العلم الأمريكي في غرينلاند.
قائد القوات البرية الإيرانية: حماية إيران واجب مقدس.. سندافع حتى الموت
كدمات على يد ترامب تشعل جدلاً حول حالته الصحية
إسبانيا ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه ترامب
الإدعاء العام الإيراني يرد على واشنطن في إيقاف اعدام مئات المتظاهرين
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مؤامرة مشتركة لـ 10 أجهزة مخابرات معادية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك