إيران: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تصعيد التوتر في البلاد

حمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن تصعيد التوتر مع إيران، متهماً واشنطن بالتدخل المستمر في شؤون المنطقة ودعم ما وصفه بأعمال العنف داخل البلاد.

وقال بقائي في تصريح صحفي إن "طهران ستواصل متابعة ومحاسبة ما وصفه بـ(جرائم الولايات المتحدة بحق الشعب الإيراني) عبر المنظمات والمحافل الدولية"، مؤكداً أن "هذه القضايا ستبقى مدرجة على الأجندة القانونية والدبلوماسية الإيرانية".

وأوضح أن الولايات المتحدة تسهم، بحسب وصفه، في "زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال تدخلاتها السياسية والأمنية"، مشدداً على أن "إيران لم تتدخل يوماً في الشؤون الداخلية الأمريكية، في حين تواصل واشنطن سياساتها التدخلية في إيران والمنطقة".

وأكد بقائي أن بلاده "قوية وعازمة على التصدي لأي عدوان يستهدف أراضيها أو سيادتها"، محذراً من أن "أي تحرك عدائي سيُقابل برد حازم".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الشعب الإيراني سيتصدى لما وصفه بـ"المخططات الانفصالية للأعداء"، مؤكداً أنها لن تتحقق، كما اتهم الولايات المتحدة و"الكيان الإسرائيلي" بدعم أعمال العنف في إيران بشكل علني، مشيراً إلى امتلاك الأجهزة الأمنية الإيرانية وثائق تؤكد هذا الدعم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، وتبادل الاتهامات بشأن الأدوار الخارجية في الاضطرابات والتطورات الأمنية داخل إيران.