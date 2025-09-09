القاهرة وطهران تبحثان تعزيز العلاقات وتسوية الملف النووي

بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، تعزيز العلاقات وتسوية الملف النووي، إذ ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، في بيان: إن "وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، استقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني، والجهود المصرية المبذولة لتيسير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف، أن " اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة".

وأكد الجانبان على "التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزير التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين".

كما أوضح، "تمت خلال اللقاء أيضاً مناقشة التطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في غزة، مع التأكيد على ضرورة وقف العدوان (الصهيوني) ورفض تهجير الفلسطينيين".

وشدد عبد العاطي "على أهمية التوصل لتسوية مستدامة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي".