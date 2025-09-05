بوتين ينتقد سياسة ترامب بفرض الرسوم ضمنيّاً معتبرها تهديد للاقتصاد العالمي

إنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشيرًا لضررها بالاقتصاد العالمي، حيث ذكر بوتين الجمعة في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك إن الرسوم تؤدي إلى "انفصالية إقليمية ووطنية، ولن يتحقق أي شيء جيد من وراء مثل هذه السياسات لمن يمارسها". ولم يشر إلى ترامب بالاسم.

وأضاف أن روسيا منفتحة في سياساتها التجارية والاقتصادية مع الشركاء الأجانب.

كما رحب بوتين صراحة باحتمالات عودة الشركات الغربية إلى روسيا، لكنه أضاف أنه يدرك أن العديد من الشركات تنتظر نهاية الحرب في أوكرانيا ورفع العقوبات كي تستأنف عملياتها التجارية هناك.