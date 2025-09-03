الأعرجي وخطيب زاده يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل العالقة بالمنطقة والعالم

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ووكيل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأربعاء، أهمية الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل العالقة بالمنطقة والعالم، حيث ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ، استقبل وكيل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعيد خطيب زاده والوفد المرافق له، وتناول اللقاء ، استعراض العلاقات بين البلدين الجارين وسبل تعزيزها وعلى جميع الصعد".

وأضاف أنه "جرت مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الاستقرار وتجنب الصراعات، كما جرت مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتاً إلى أن "اللقاء ، شهد التأكيد على أن الحوار والدبلوماسية هما الركيزة الأساسية لحل جميع المشاكل العالقة، سواء في المنطقة أو العالم".

كما أشاد الأعرجي، بحسب البيان، بـ "الحنكة السياسية التي تتمتع بها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينا أن "هذا يجعل المنطقة تتجه إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية وهي السبيل الأمثل لحل المشاكل".

بالمقابل، أكد زاده، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جهود الحكومة العراقية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتطور الاقتصادي والتوجه نحو التنمية".

فيما لفت البيان إلى أن "الجانبين أكدا على أن ما يحصل في غزة من جرائم قتل وتجويع وإبادة يرفضه القانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة حقيقية وجادة تجاه هذه الجرائم".