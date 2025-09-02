الصفحة الدولية

إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي


أكدت إيران سيادتها على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وحقوقها في حقل آرش وسلمية برنامجها النووي، ردا على بيان اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، حيث جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الإيرانية ردا على ما وصفته بـ"المزاعم الخاطئة" الواردة في بيان اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

كما رفضت الوزارة بشكل قاطع "المزاعم المتكررة والتي تفتقر إلى أي أساس قانوني، التي وردت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجلس في دورته الـ165، بخصوص الجزر الإيرانية الثلاث، مؤكدة مجددا السيادة التامة وغير القابلة للنقاش لإيران على الجزر الثلاث باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية".

كذلك شددت في بيانها على أن "تكرار هذه الادعاءات الواهية في بيانات مماثلة، لن يغيّر شيئا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر".

 ورفضا لما ورد من تدخلات في البيان، أكدت إيران أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية، والدفاع عن مصالحها الوطنية فيها، ضمن إطار حقوقها السيادية.

فيما نوّهت الخارجية بحقوق إيران في حقل آرش بناء على الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات، معتبرة الادعاءات الأحادية من قبل الكويت بشأن هذا الحقل غير ذات مصداقية، وأكدت أن إصدار بيانات متكررة وطرح مزاعم من جانب واحد، لا يخلق أي حق قانوني للكويت بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكدت الخارجية "حق إيران المشروع والقانوني في استخدام الطاقة النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي، واعتبرت أي محاولة للتشكيك في الطابع السلمي لبرنامجها النووي بأنها لا أساس لها. وحملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة والدول الأوروبية السبب في تعطيل مسارات التفاوض، من خلال خرقها المستمر للعهود وانتهاكها الفاضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، حسب بيان الخارجية.

الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
