إيران تطلق تحذيراً نارياً: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيطال حتى من يدعمونها

حذر رئيس منظمة "تعبئة المستضعفين" في ايران، العميد غلام رضا سليماني، حماة إسرائيل، مؤكدا أن "إيران لديها بنك أهداف مكتمل".

وقال العميد غلام رضا سليماني: "إذا وقع اعتداء مرة أخرى، لن يكون الصهاينة وحدهم عرضة لردنا بل إن داعميهم أيضا سيكونون مسؤولين، فبنك أهداف إيران مكتمل، وفي حالة تكرار الاعتداء، لن تكون إسرائيل فقط بل من يدعمها أيضًا سيتم استهدافه"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد أن أهم عامل لانتصار إيران في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، كان التضامن الوطني وحضور الشعب، مضيفا أنه "في هذه المعركة، تم تدمير 21 نقطة حيوية للكيان الصهيوني بالكامل، وتمكنت إيران بالاعتماد على صواريخها الجديدة من إكمال بنك أهدافها بدقة أقل من متر".