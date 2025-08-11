الصفحة الدولية

إيران تكشف نتائج عملية استخباراتية ناجحة قبالة سواحل هرمزغان


أعلنت قوات حرس الحدود الإيرانية عن توقيف ناقلة نفط "فونكس" تحمل علم دولة أجنبية وعلى متنها أكثر من مليوني لتر من الديزل المهرب، وذلك على بعد 23 ميلا من سواحل جبل مبارك، حيث ذكر قائد حرس الحدود في الشرطة الإيرانية، أحمد علي غودرزي، إن قوات حرس الحدود في محافظة هرمزغان المتمركزة في ميناء جاسك، وبالتعاون مع القوات البحرية للجيش، أوقفت ناقلة نفط تحمل اسم "فونِيكس" وترفع علم دولة ثالثة، على بعد 23 ميلا من منطقة "كوه مبارك".

وأضاف أن العملية جاءت بعد رصد مخطط من قبل شبكات تهريب لتهريب كميات كبيرة من الوقود خارج المياه الإقليمية الإيرانية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 2 مليون و30 ألفا و755 لترا من الديزل.

كما ذكر أن السلطات اعتقلت 17 شخصا من جنسيات أجنبية على خلفية الحادث، ونقلتهم إلى ميناء جاسك تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وبحسب غودرزي، قدر خبراء القيمة المالية للشحنة بنحو 759 مليار ريال، فيما أشار إلى أن قوات حرس الحدود تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة الأخرى على الحدود البرية والبحرية لمواجهة عمليات التهريب.

