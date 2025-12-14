إستراليا: قتلى ومصابون بهجوم مسلح في مدينة سيدني

قُتل 10 أشخاص وأُصيب آخرون، نتيجة هجوم مسلح من قبل شخصين فتحا النار على شاطئ بوندي في العاصمة الأسترالية سدني، إذ تشير تقديرات مصادر الشرطة إلى أن العملية كانت مخططة منذ عدة أشهر.

كذلك أفادت مصادر أمنية بأن أحد المهاجمين قُتل في مكان الحادث، بينما أُصيب المهاجم الثاني وتم توقيفه، وهو الآن قيد الحراسة ويتلقى العلاج من قبل فرق الطوارئ.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أسترالية، تأكد مقتل 10 أشخاص، بينهم أطفال وعنصر في الشرطة، كما ذكرت الشرطة الأسترالية: إنها تستجيب لواقعة لا تزال جارية عند شاطئ بوندي في سيدني، وحثت الجمهور على تجنب المنطقة.

وأوضحت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن هناك تقارير عن إطلاق عدة أعيرة نارية على الشاطئ الشهير، مشيرة إلى وقوع إصابات عديدة.

وأفاد شهود لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" بسماع ما يصل إلى 50 طلقة نارية ورؤية أشخاص ملقين على الأرض بالقرب من كامبل باريد.

كما أفاد الإسعاف الأسترالي بنقل 8 أشخاص إلى المستشفى إثر حادث إطلاق النار، فيما نشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على "إكس"، تقول: "على الموجودين في مكان الواقعة الاحتماء". كما قالت مصادر: إن شخصين أطلقا النار على تجمع (يهودي)، مبرزة أن أحدهما قتل والآخر احتُجِز.