الصفحة الدولية

زاخاروفا: زيلينسكي وزوجته متورطان في تنظيم جرائم ضد أطفال في أوكرانيا


أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فلاديمير زيلينسكي وزوجته يلينا متورطان بشكل مباشر في تنظيم جرائم ضد أطفال أوكرانيين.

 

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "الموضوع السخيف واللامعقول الذي يروج له نظام كييف، هو موضوع الأطفال الأوكرانيين الذين يُزعم بأن روسيا اختطفتهم. وتروج له الطغمة العسكرية الحاكمة في كييف، بمن فيهم زوجة زيلينسكي، يلينا لهذه القصة المفبركة والمختلقة - عن اختطاف أطفال أوكرانيين على جميع المنصات الدولية. لكن في الواقع، العدو الرئيسي للأوكرانيين من كافة فئات الأعمار، بمن فيهم القاصرون، هو نظام زيلينسكي نفسه المعادي للشعب، بل هو وزوجته. يحاول النظام الحاكم في كييف التستر على جرائمه ضد الأطفال، لكن الحقائق واضحة ولا يمكن إنكارها".

ووفقا لها، "يمارس نظام كييف وأتباعه من معلمين ومربين ومدونين، ومن يُسمّون أنفسهم ناشطين لغويين، التنمر على الأطفال الناطقين بالروسية وإهانتهم دون رادع، ويصفونهم - بـ"غير الصحيحين"، ويطالبونهم بتصحيح أخطائهم. هذه، بالطبع، عودة إلى النازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. أليس هذا محاولة قسرية لتغيير الهوية اللغوية؟".

ونوهت زاخاروفا بأنه يتم في كتائب النازيين الأوكرانيين "تحطيم نفسية الأطفال، وتعليمهم في المخيمات الصيفية أن يكرهوا الروس".

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى الفضيحة المحيطة بمؤسسة يلينا زيلينسكايا، "التي نظمت شخصيا في ربيع عام 2022 ما يُسمى بـ"عملية إجلاء إنسانية" لمجموعة من القاصرين من دنيبروبيتروفسك إلى تركيا".

وقالت زاخاروفا: "أتذكر جيدا كيف تم الترويج لهذه العملية. والآن، حصل الصحفيون على تقرير من وفد ضم ممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان الأوكرانية، ومنظمة اليونيسف، ومنظمات تركية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذين قاموا بزيارة تفقدية في عام 2024 للاطلاع على ظروف معيشة هؤلاء القاصرين الذين تم إجلاؤهم، والذين يُفترض أنهم أُنقذوا. فماذا وجدوا هناك؟. لقد تبين أن العديد من الأطفال الذين يُزعم أن زيلينسكايا أنقذتهم تعرضوا لإساءة نفسية وجنسية. لقد حُرموا فعليا من الإشراف الكافي، ولم تُتح لهم فرصة الدراسة، واستُخدموا بانتظام في تصوير مقاطع فيديو دعائية، وحُرموا من الطعام، وتعرضوا للإيذاء الجسدي والإذلال. وعادت اثنتان من الطالبات إلى أوكرانيا حاملتين. هل تعتقدون أن أي شخص عوقب على هذه الجرائم؟ كل ما هنالك أنه جرى تخفيض رتبة أحد المعلمين المرافقين للأطفال. وانتهى الأمر".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زاخاروفا: زيلينسكي وزوجته متورطان في تنظيم جرائم ضد أطفال في أوكرانيا
السبت المقبل.. اجتماع في باريس لمناقشة خطة ترامب بشأن أوكرانيا
مسؤول أمريكي: ترامب يرى أن على واشنطن الدخول في مفاوضات مع إيران بهدف منعها من الوصول إلى السلاح النووي.
الحرس الثوري يعلن توقيف سفينة أجنبية تحمل 350 ألف لتر من الوقود المهرّب في الخليج
لافروف: روسيا على أهبة الاستعداد للرد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا وإجراءاتها جاهزة
السودان: الدعم السريع تحذر الجيش إثر مقتل جنود من دولة جنوب السودان ومهندسين بحقل هجليج
بوتين يؤكد استمرار روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها
أُدين بصفقة فساد مالي.. الصين تعدم مسؤولا مصرفيا
سفارة روسيا في طهران تحذر من إعلان مزيف يروج لتجنيد إيرانيين مقابل مبالغ مالية
إيران: الأجهزة الأمنية تستدعي ممثل الجالية اليهودية في البرلمان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك