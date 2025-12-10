حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن روسيا سترد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا أو مصادرة أموالها، مؤكدا أن إجراءات الرد جاهزة.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية الفدرالية:

ترامب ليس في عجلة من أمره لرفع العقوبات المفروضة على روسيا بل يزيدها فقط

روسيا تثمن رغبة ترامب في الحوار حول أوكرانيا

روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة دفع التسوية في أوكرانيا

المقترحات الأمريكية تؤكد ضرورة ضمان حقوق الأقليات والحريات الدينية في أوكرانيا

روسيا سترد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا على أهبة الاستعداد لذلك

الاتحاد الأوروبي في ظل العمى السياسي اليائس يخدع نفسه بأنه قادر على هزيمة روسيا

الأوروبيون يعتقدون باستثنائيتهم وأنهم يلتزمون بحقوق الإنسان

تشكل العالم متعدد الأقطاب عملية تاريخية موضوعية حتمية

روسيا سترد على الاستيلاء على أصولها في الغرب

أوروبا تحاول بكل السبل عرقلة التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا

الولايات المتحدة تظهر علامات نفاد الصبر إزاء الموقف الأوروبي من أوكرانيا

أوروبا تحرض زيلينسكي على مواصلة القتال لكنها تفتقر إلى الأموال اللازمة وكل ما تستطيع فعله سرقة أصول روسيا

نستخدم عملتنا الوطنية بين البدائل المختلفة للدولار لمواجهة الغطرسة والهيمنة الأمريكية

لا بد أن نستعد للبدائل المختلفة للتسويات المتبادلة وهو ما يتطور في "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"

نحن لم نتخل عن الدولار لكننا اضطررنا لذلك بعد أن أصبح سلاحا في يد الولايات المتحدة