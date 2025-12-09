الصفحة الدولية

سفارة روسيا في طهران تحذر من إعلان مزيف يروج لتجنيد إيرانيين مقابل مبالغ مالية


حذرت سفارة روسيا الاتحادية في طهران، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، من تداول منشورات مزورة داخل إيران تزعم تجنيد مواطنين إيرانيين للالتحاق بالقوات المسلحة الروسية في منطقة “العمليات العسكرية الخاصة”، مقابل مكافآت مالية ورواتب بالعملة الأجنبية.

وبحسب بيان للسفارة فإن الإعلان المزيف الذي انتشر مؤخراً تحت عنوان “التجنيد في الجيش الروسي” يتضمن وعوداً بدفع 20 ألف دولار كمكافأة أولية و2000 دولار راتباً شهرياً، إضافة إلى تغطية تكاليف السفر والتأشيرة، وتحديد عمر المتقدمين بين 18 و45 عاماً.

ويتضمن الإعلان أيضاً ادعاءات بتوفير الإقامة والطعام وإرسال المتقدمين بعد الفحص الطبي إلى معسكرات تدريب في مدينة أورفا، تمهيداً لضمّهم إلى وحدات خاصة، بينها وحدات الطائرات المسيّرة والسائقون ووحدات الاقتحام.

وأكدت السفارة الروسية أن جميع هذه الإعلانات مزيفة تماماً ولا تمتّ بصلة لأي جهة روسية رسمية، مشددة على أنها لم تصدر أي دعوة لتجنيد مواطنين أجانب داخل إيران، وداعيةً المواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية في حال تلقيهم مثل هذه الرسائل.

وقالت السفارة في بيانها: “هذه الرسالة وأي رسائل مشابهة مزيفة بالكامل ولها طابع إجرامي”، مؤكدة عدم وجود أي علاقة رسمية أو غير رسمية لروسيا بهذه المنشورات.

وجاء هذا التحذير في ظل تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن محاولات لتجنيد مقاتلين من دول مختلفة لصالح القوات الروسية في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

